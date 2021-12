Amici 21, ecco chi sono i tre nuovi allievi della scuola! (Foto) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, e stando alle anticipazioni sono stati tre gli allievi che hanno perso le loro rispettive sfide e che sono stati quindi sostituiti da nuovi allievi. Il ballerino Guido Domenico Sarnataro ha perso la sfida – voluta dalla maestra Alessandra Celentano – contro Cristiano La Bozzetta. Per l’ormai ex allievo di Amici non è stato facile lasciare la Scuola, infatti ha dovuto salutare tutti tra le lacrime dei suoi compagni, che in questi mesi lo hanno sempre supportato. A seguire alcune Foto del nuovo arrivato: Anche Tommaso Cesana ha dovuto affrontare una sfida contro il rapper Crytical, nome d’arte di Francesco Paone. Lo scontro tra i due è stato voluto da Anna Pettinelli, e la peggio è toccata a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri è stata registrata una nuova puntata di21, e stando alle anticipazionistati tre gliche hanno perso le loro rispettive sfide e chestati quindi sostituiti da. Il ballerino Guido Domenico Sarnataro ha perso la sfida – voluta dalla maestra Alessandra Celentano – contro Cristiano La Bozzetta. Per l’ormai ex allievo dinon è stato facile lasciare la Scuola, infatti ha dovuto salutare tutti tra le lacrime dei suoi compagni, che in questi mesi lo hanno sempre supportato. A seguire alcunedel nuovo arrivato: Anche Tommaso Cesana ha dovuto affrontare una sfida contro il rapper Crytical, nome d’arte di Francesco Paone. Lo scontro tra i due è stato voluto da Anna Pettinelli, e la peggio è toccata a ...

