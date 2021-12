All’Expo di Dubai una settimana dedicata alla Campania: il 5 inaugurazione del padiglione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 5 all’11 dicembre anche la Regione Campania sarà tra i protagonisti del Sistema Paese all’Esposizione Universale di Dubai, vetrina mondiale di idee, progetti e modelli innovativi. La partecipazione della Regione presso il padiglione Italia di Expo Dubai sarà caratterizzata da momenti istituzionali e laboratori culturali con iniziative che per una settimana avranno come tema Territorio e Agricoltura, Turismo e Cultura. Le Esposizioni Universali, organizzate dal Bureau International des Expositions (BIE), rappresentano un’opportunità significativa di promozione del territorio e di rafforzamento dell’internazionalizzazione del sistema regionale e, in questo particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia, una straordinaria occasione di rilancio per la cultura, il turismo e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 5 all’11 dicembre anche la Regionesarà tra i protagonisti del Sistema Paese all’Esposizione Universale di, vetrina mondiale di idee, progetti e modelli innovativi. La partecipazione della Regione presso ilItalia di Exposarà caratterizzata da momenti istituzionali e laboratori culturali con iniziative che per unaavranno come tema Territorio e Agricoltura, Turismo e Cultura. Le Esposizioni Universali, organizzate dal Bureau International des Expositions (BIE), rappresentano un’opportunità significativa di promozione del territorio e di rafforzamento dell’internazionalizzazione del sistema regionale e, in questo particolare momento storico caratterizzato dpandemia, una straordinaria occasione di rilancio per la cultura, il turismo e ...

