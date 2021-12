"All'alba perderò", anteprima all'Adriano per il nuovo film di Andrea Muzzi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lunedì 6 dicembre alle 21 al cinema Adriano di Firenze anteprima con ospiti del film " All'alba perderò " scritto diretto e interpretato dal bravo Andrea Muzzi , attore comico dal lungo curriculum che ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lunedì 6 dicembre alle 21 al cinemadi Firenzecon ospiti del" All'" scritto diretto e interpretato dal bravo, attore comico dal lungo curriculum che ...

Advertising

emergenzavvf : Dalla mezzanotte all’alba trentacinque #vigilidelfuoco al lavoro a Figline Valdarno per l’#incendio di un edificio… - SenatoStampa : #GiornataControLaViolenzaSulleDonne. Anche #PalazzoMadama dice #NoAllaViolenzaSulleDonne e si tinge di rosso per du… - sinapsinews : SANLEVIGO - Esce oggi “Un giorno all’alba”, l’album d’esordio. Il primo appuntamento dal vivo: venerdì 10 dicembre,… - ViolettaViol1 : @hankerfriend Sii ????in effetti la mia giornata inizia all'alba a causa del mio lavoro ???????? - chiara_greys13 : non io che mentre faccio la tesi della laurea magistrale, all'alba di 25 anni, sto ascoltando a ripetizione spazio… -