Alec Baldwin: “ho rilasciato il cane dell’arma ma non ho premuto il grilletto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Della sua carriera, in questo momento, ad Alec Baldwin sembra importare molto poco e, anzi, intervistato da Abc News, ammette che potrebbe essere persino finita dopo il fatale colpo di pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust. “Potrebbe essere”, ha detto l’attore 63enne nell’intervista all’emittente statunitense, aggiungendo che non gli importa. Alec Baldwin ha riaffermato di “non aver premuto il grilletto” della pistola durante l’incidente del 21 ottobre in New Mexico mentre si giravano alcune scene del nuovo western. “Qualcuno ha messo un proiettile vero in una pistola“, ha ribadito Alec Baldwin al conduttore della trasmissione che ha ottenuto lo scoop, la prima intervista in assoluto al celebre ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Della sua carriera, in questo momento, adsembra importare molto poco e, anzi, intervistato da Abc News, ammette che potrebbe essere persino finita dopo il fatale colpo di pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust. “Potrebbe essere”, ha detto l’attore 63enne nell’intervista all’emittente statunitense, aggiungendo che non gli importa.ha riaffermato di “non averil” della pistola durante l’incidente del 21 ottobre in New Mexico mentre si giravano alcune scene del nuovo western. “Qualcuno ha messo un proiettile vero in una pistola“, ha ribaditoal conduttore della trasmissione che ha ottenuto lo scoop, la prima intervista in assoluto al celebre ...

