Alba Berlino-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, canale tv, programma, streaming (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ritorna in campo l’Olimpia Milano per la tredicesima giornata di Eurolega. La squadra di coach Ettore Messina vola in Germania per affrontare l’Alba Berlino, in un match da non perdere per scacciare via la crisi di risultati (tre sconfitte consecutive in Europa) e ritrovare il morale per il proseguo del cammino continentale, cercando di non perdere terreno e rimanere nel gruppo di testa in classifica. Milano arriva alla sfida odierna dopo aver perso in casa contro l’Olympiacos venerdì scorso per 72-93, con i greci che hanno conquistato la prima vittoria in trasferta e inflitto al tempo stesso la prima sconfitta casalinga all’Olimpia. Coach Messina si affiderà come sempre alle giocate di Shavon Shields (il migliore dei suoi con 26 punti) e Gigi Datome, avendo ritrovato ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ritorna in campo l’per la tredicesima giornata di. La squadra di coach Ettore Messina vola in Germania per affrontare l’, in un match da non perdere per scacciare via la crisi di risultati (tre sconfitte consecutive in Europa) e ritrovare il morale per il proseguo del cammino continentale, cercando di non perdere terreno e rimanere nel gruppo di testa in classifica.arriva alla sfida odierna dopo aver perso in casa contro l’Olympiacos venerdì scorso per 72-93, con i greci che hanno conquistato la prima vittoria in trasferta e inflitto al tempo stesso la prima sconfitta casalinga all’. Coach Messina si affiderà come sempre alle giocate di Shavon Shields (il migliore dei suoi con 26 punti) e Gigi Datome, avendo ritrovato ...

Advertising

nightinsport : RT @mariot_22: Olimpia Milano cerca la vittoria in casa dell’Alba Berlino - nightinsport : RT @LucaNardo97: Olimpia Milano: domani contro l'Alba Berlino debutto nei 12 per Bentil. Assente Tarczewski, quindi ballottaggio tra Baldas… - infoitsport : Basket, Eurolega: Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming - LucaNardo97 : Olimpia Milano: domani contro l'Alba Berlino debutto nei 12 per Bentil. Assente Tarczewski, quindi ballottaggio tra… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: L’Olimpia cerca riscatto contro l’Alba Berlino, Messina: “Sarà una gara dura, fiduciosi che Bentil p -