Al via il finale della Casa di Carta, mentre è pronta la versione koreana (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli ultimi cinque episodi, l’ultima, e definitiva, battaglia. La Casa di Carta, croce e delizia di un pubblico televisivo che non ha saputo formulare un giudizio univoco – capolavoro per qualcuno, idiozia populista per qualcun altro –, è giunta alla fine. Cinque sole puntate, disponibili su Netflix dalla mattina di venerdì 3 dicembre, sono deputate a raccontare l’epilogo della serie televisiva, storia di Robin Hood in tuta rossa. Lo show, una produzione spagnola che Netflix ha rilevato nel 2017, senza troppo sperare, ha mitizzato la figura di ladri gentiluomini, determinare a ridefinire i canoni di giustizia. Quel che la legge ha stabilito essere giusto è diventato d’un tratto sbagliato: l’universale è sfumato nel particolare, e la Banda, quella Banda che etica vorrebbe fosse etichettata come criminale, si è trasformata nello strumento ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli ultimi cinque episodi, l’ultima, e definitiva, battaglia. Ladi, croce e delizia di un pubblico televisivo che non ha saputo formulare un giudizio univoco – capolavoro per qualcuno, idiozia populista per qualcun altro –, è giunta alla fine. Cinque sole puntate, disponibili su Netflix dalla mattina di venerdì 3 dicembre, sono deputate a raccontare l’epilogoserie televisiva, storia di Robin Hood in tuta rossa. Lo show, una produzione spagnola che Netflix ha rilevato nel 2017, senza troppo sperare, ha mitizzato la figura di ladri gentiluomini, determinare a ridefinire i canoni di giustizia. Quel che la legge ha stabilito essere giusto è diventato d’un tratto sbagliato: l’universale è sfumato nel particolare, e la Banda, quella Banda che etica vorrebbe fosse etichettata come criminale, si è trasformata nello strumento ...

Advertising

FederGolf : ?? Finale Nazionale Attività Giovanile “Memorial Giorgio Bordoni” ??? 4-5 dicembre ? Marco Simone Golf & Country Clu… - UNHCRItalia : RT @PartecipAzione2: La prima giornata dell'evento finale di #PartecipAzione sta per arrivare a conclusione, prima peró é il momento di @ge… - PartecipAzione2 : La prima giornata dell'evento finale di #PartecipAzione sta per arrivare a conclusione, prima peró é il momento di… - MarcoBeltrami79 : “Italia-Inghilterra poteva essere una strage”: il rapporto da brividi sulla finale di Euro 2020… - Giancarlo1970 : Terrorismo di Stato : Vaccino o scatta il licenziamento. 'Obbligo per tutti i lavoratori' l'arma finale del governo… -