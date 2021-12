Agguato a Noto, blitz nel quartiere dei “caminanti”: sequestrati armi e 100mila euro (Video esclusivi) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Noto, 3 dicembre – Il quartiere che occupa la zona sud di Noto dall’alba di questa mattina è blindato dalle forze dell’ordine: non si può né entrare né uscire. E’ questo il primo atto dopo il grave fatto, accaduto martedì sera in via Platone (una delle arterie principali del rione Arance dolci), in cui è rimasto ferito un giovane di 17 anni appartenente ai “caminanti“. Un gruppo di nomadi dall’origine incerta che da tempo risiede in questa area. blitz a Noto nel quartiere dei “caminanti”: si indaga sull’Agguato di martedì Proprio nel rione in cui hanno stabilito le loro residenze i “caminanti” stamane militari della Compagnia di intervento operativo del 12° Regimento Sicilia, del Nucleo Cinofili di Nicolosi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021), 3 dicembre – Ilche occupa la zona sud didall’alba di questa mattina è blindato dalle forze dell’ordine: non si può né entrare né uscire. E’ questo il primo atto dopo il grave fatto, accaduto martedì sera in via Platone (una delle arterie principali del rione Arance dolci), in cui è rimasto ferito un giovane di 17 anni appartenente ai ““. Un gruppo di nomadi dall’origine incerta che da tempo risiede in questa area.neldei “”: si indaga sull’di martedì Proprio nel rione in cui hanno stabilito le loro residenze i “” stamane militari della Compagnia di intervento operativo del 12° Regimento Sicilia, del Nucleo Cinofili di Nicolosi ...

Advertising

IlPrimatoN : Dopo l'agguato a un nomade 17enne, le forze dell'ordine procedono casa per casa - infoitinterno : Agguato a Noto: perquisizioni a tappeto, trovate armi e munizioni. Il 17enne in coma irreversibile - infoitinterno : Agguato a Noto, in coma irreversibile il 17enne colpito alla testa: condizioni disperate - infoitinterno : Noto, blitz dopo l'agguato con il ferimento di un 17enne: trovate armi - infoitinterno : Noto, agguato tra caminanti: avviati gli accertamenti della commissione medica per stabilire la morte celebrare del… -