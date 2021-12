(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lastabilisce che in presenza di motivazioni “gravi” che rivelano inidoneità genitoriale, è possibile richiedere al giudice l’al padre o alla madre. L’art. 337 ter c.c. del Codice civile, infatti, sancisce che il giudice valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati. In ogni caso, il provvedimento nei confronti della prole viene preso conriferimento al benessere morale e materiale di essa. Tuttavia, è bene precisare che il genitore che ottiene l’(non super-) del figlio deve attendersi a quanto stabilito dal giudice, ossia sarà quest’ultimo a determinare le questioni sulle ...

Advertising

HuffPostItalia : Affidamento esclusivo, cosa prevede la legge italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Affidamento esclusivo

Diritto.net

... - Illustrazione della proposta di deliberazione PD 1084 del 19/11/2021: "Indirizzi per l'della gestione ad usodell'impianto sportivo comunale di via Vendramin alla società ...In caso di, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interessedel tutelato. ...GODEGA - Il papà No vax non vuole che il figlio minorenne sia vaccinato. L’ex moglie, di diverso parere, è costretta a ricorrere ad un avvocato.GODEGA - «Non vaccinate mio figlio». È la diffida recapitata, tramite avvocato, dal papà di un 12enne al centro vaccinale di Godega. Da qui ...