Adriana Volpe, violenta litigata durante la pubblicità: sono volati gli stracci (Di venerdì 3 dicembre 2021) Adriana Volpe svela i retroscena di una furiosa lite avvenuta durante la pubblicità del Grande Fratello Vip 6: ecco cos’è successo. Adriana Volpe al Gf Vip (screenshot youtube)Ospite a casa Chi, Adriana Volpe ha svelato ad Alfonso Signorini di aver discusso animatamente con la sua collega Sonia Bruganelli durante la pubblicità della scorsa puntata del GF Vip 6. Tra le due decorre da tempo un rapporto di odio-amore e non è la prima volta che le due opinioniste si scontrano. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Bruganelli come non l’avete mai vista: lo sfogo in prima serata fa impazzire tutti Adriana racconta che dopo aver attaccato Soleil durante l’ultima diretta, la ... Leggi su specialmag (Di venerdì 3 dicembre 2021)svela i retroscena di una furiosa lite avvenutaladel Grande Fratello Vip 6: ecco cos’è successo.al Gf Vip (screenshot youtube)Ospite a casa Chi,ha svelato ad Alfonso Signorini di aver discusso animatamente con la sua collega Sonia Bruganelliladella scorsa puntata del GF Vip 6. Tra le due decorre da tempo un rapporto di odio-amore e non è la prima volta che le due opinioniste si scontrano. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sonia Bruganelli come non l’avete mai vista: lo sfogo in prima serata fa impazzire tuttiracconta che dopo aver attaccato Soleill’ultima diretta, la ...

