“A rischio la continuità aziendale” | nuova perquisizione in casa Juve per la vendita di Cristiano Ronaldo

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovi aggiornamenti sullo scandalo plusvalenze che ha travolto lantus, il club rischia veramente tanto dal punto di vista sportivo e non solo. La Procura di Torino ha emesso un nuovo decreto dinell’ambito dell’inchiesta Prisma, l’obiettivo è individuare la famosa ‘carta’, un documento che è emerso dall’intercettazione tra Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato del club ma che non è stato ancora fornito dal club. Con un comunicato stampa lantus ha specificato che l’inchiesta potrebbe mettere al’aumento di capitale appena varato e “la capacità del Gruppo di mantenere il presupposto della”. “In data 26 novembre 2021 è stato notificato alla Società, tramite gli Ufficiali di ...

Ultime Notizie dalla rete : rischio continuità

Juventus: 'Aumento di capitale eaziendale sono a' Inoltre la Juventus fa sapere di aver ricevuto il nulla osta dalla Consob per la pubblicazione del supplemento al prospetto ...In particolare potrebbe essere al'aumento di capitale, o meglio la parte di esso non sottoscritta da Exor, e in quel caso sarebbe alaaziendale. Inoltre la Juventus ...