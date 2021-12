“A rischio la continuità aziendale”, nuova perquisizione in casa Juve per la vendita di Cristiano Ronaldo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovi aggiornamenti sullo scandalo plusvalenze che ha travolto la Juventus, il club rischia veramente tanto dal punto di vista sportivo e non solo. La Procura di Torino ha emesso un nuovo decreto di perquisizione nell’ambito dell’inchiesta Prisma, l’obiettivo è individuare la famosa ‘carta Cristiano Ronaldo’, un documento che è emerso dall’intercettazione tra Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato del club ma che non è stato ancora fornito dal club. Con un comunicato stampa la Juventus ha specificato che l’inchiesta potrebbe mettere a rischio l’aumento di capitale appena varato e “la capacità del Gruppo di mantenere il presupposto della continuità aziendale”. “In data 26 novembre 2021 è stato notificato alla Società, tramite gli Ufficiali di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovi aggiornamenti sullo scandalo plusvalenze che ha travolto lantus, il club rischia veramente tanto dal punto di vista sportivo e non solo. La Procura di Torino ha emesso un nuovo decreto dinell’ambito dell’inchiesta Prisma, l’obiettivo è individuare la famosa ‘carta’, un documento che è emerso dall’intercettazione tra Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato del club ma che non è stato ancora fornito dal club. Con un comunicato stampa lantus ha specificato che l’inchiesta potrebbe mettere al’aumento di capitale appena varato e “la capacità del Gruppo di mantenere il presupposto della”. “In data 26 novembre 2021 è stato notificato alla Società, tramite gli Ufficiali di ...

