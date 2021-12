A Palermo ci si vaccina dal barbiere | così è stato convinto anche un no - vax a fare la prima dose

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una trovata per incentivare lezioni: come ha scritto Antonio Mercurio - Agi - dal 2 dicembre all'ingresso del centro benessere di via XX Settembre, a, all'elenco dei prenotati si è ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Una trovata per incentivare le vaccinazioni: come ha scritto Antonio Mercurio - Agi - dal 2 dicembre all'ingresso del centro benessere di via XX Settembre, a, all'elenco dei prenotati si è aggiunta, inaspettatamente, l'adesione di un cittadino che ha chiesto la prima dose. Barba, capelli e vaccino, una formula vincente se è riuscita a far breccia ...... direttore della scuola di specializzazione e del dipartimento al Policlinico di- . Il ... Chi pagherà per i nuovi morti?" ? "La zona gialla non serve, restrizioni per chi non si" Il ...Una formula vincente lanciata da Nunzio Reina, parrucchiere palermitano responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia ...Controlli in tutta Italia: scovate 281 persone che continuavano a prestare servizio senza mai avere adempiuto all'obbligo dell'immunizzazione anti-Covid. Farmacie sospese a Bagheria e Bompietro ...