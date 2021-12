A Gedda volano Hamilton e Bottas Ferrari | brutto incidente di Leclerc

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gedda volano

Mercedes sempre in vantaggio sulla Red Bull anche sulla nuova pista di. Nella seconda sessione di prove libere del GP d'Arabia Lewis Hamilton in 1'29'018 ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly, staccati di 61 e 81 ...E giàgli stracci tra le due scuderie. Comunque vada a finire una cosa è certa: Hamilton e ... Le ultime due corse si disputeranno in dicembre: il 5 ain Arabia Saudita e il 12 ad Abu Dhabi,...Tempi, distacchi e giri percorsi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in programma sul circuito di Gedda ...La prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2021 è andata in archivio a Jeddah per la F1 con il miglior tempo di Lewis Hamilton, che ha fermato il cronometro in 1'29"786 nell ...