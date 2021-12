A cosa serve l'olio di CBD, quando e perché assumerlo (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Milano 3 dicembre 2021) - Milano, 3 dicembre 2021. Dai semi della pianta di canapa sativa (nome scientifico: Cannabis sativa) viene estratto un olio prezioso per il nostro benessere, un integratore che può prevenire molte patologie e aiutare a mantenere l'equilibrio nell'organismo. Si tratta dell' olio di CBD , una sostanza ricca di nutrienti, tra cui acidi grassi essenziali omega 3, 6 e 9, vitamina E, e sali minerali, inclusi zinco e selenio. L'elevata percentuale di cannabinoidi lo rende particolarmente adatto all'uso terapeutico. Questo prodotto è in grado di alleviare i sintomi di alcuni problemi di salute, dai disturbi dell'umore e del sonno al dolore cronico. Il CBD può essere assunto quotidianamente, sia di mattina che di sera, a seconda delle necessità, ed è in grado di portare una serie di benefici. A inizio giornata il cannabidiolo aiuta a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Milano 3 dicembre 2021) - Milano, 3 dicembre 2021. Dai semi della pianta di canapa sativa (nome scientifico: Cannabis sativa) viene estratto unprezioso per il nostro benessere, un integratore che può prevenire molte patologie e aiutare a mantenere l'equilibrio nell'organismo. Si tratta dell'di CBD , una sostanza ricca di nutrienti, tra cui acidi grassi essenziali omega 3, 6 e 9, vitamina E, e sali minerali, inclusi zinco e selenio. L'elevata percentuale di cannabinoidi lo rende particolarmente adatto all'uso terapeutico. Questo prodotto è in grado di alleviare i sintomi di alcuni problemi di salute, dai disturbi dell'umore e del sonno al dolore cronico. Il CBD può essere assunto quotidianamente, sia di mattina che di sera, a seconda delle necessità, ed è in grado di portare una serie di benefici. A inizio giornata il cannabidiolo aiuta a ...

