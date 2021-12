A Boltiere i mercatini di Natale delle associazioni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021). Lo spirito natalizio entra nel vivo anche anel fine settimana di domenica 5 dicembre. Dalle 9:30 alle 18 in Piazzale del Volontariato saranno presenti idisi. Saranno presenti diversi stand e inoltre nel pomeriggio Babboaspetterà tutte le bambine e i bambini per ricevere le loro letterine oltre che per fare una foto ricordo insieme e per avere tante altre sorprese. Venerdì 3 dicembre, all’auditorium del centro civico Aldo Moro verrà effettuato l’incontro con il terapeuta Riccardo Tagliabue, specialista di riequilibrio energetico e benessere psicofisico. L’ingresso all’evento sarà libero e all’accesso verrà richiesto di esibire green pass valido. L’amministrazione comunale intende ...