820 nuovi contagi e 12 decessi registrati venerdì 3 dicembre in FVG (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.662 tamponi molecolari sono stati rilevati 718 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,29%. Sono inoltre 13.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 102 casi (0,75%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 12 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 94 anni di Sacile deceduto in ospedale; un uomo di 93 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in ospedale, una donna di 90 anni di Grado deceduta in una strutturea per anziani; una donna di 89 anni di Cordenons deceduta in una struttura per anziani; un uomo di 87 anni di Trieste deceduto in ospedale; una donna di 86 anni di Pordenone deceduta in ospedale; una donna di 84 anni di Trieste deceduta in ospedale; un uomo di 81 anni di Sagrado deceduto in ...

