10 film da vedere al cinema a dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) A dicembre c’è da sbizzarrirsi in termine di film da vedere al cinema (da soli o in famiglia, qui abbiamo selezionato molto anche in questo senso) tra supereroi Marvel (Spider-Man) e italiani (Diabolik e i Supereroi di Paolo Genovese), tra commedie di Natale - con Alessandro Siani, Christian De Sica (nei panni di Santa Claus) e Monica Bellucci, strega gentile nel prequel di La befana vien di notte -, e musical (il primo di Steven Spielberg, remake di West Side Story, e Sing 2). C’è anche il ritorno di Clint Eastwood con Cry Macho ed è imperdibile. I film di dicembre da vedere al cinema Cry Macho- Ritorno a casa. Dal 2 dicembre Clint Eastwood non cede di un millimetro nonostante l’età: il cinema è vita per il regista ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ac’è da sbizzarrirsi in termine didaal(da soli o in famiglia, qui abbiamo selezionato molto anche in questo senso) tra supereroi Marvel (Spider-Man) e italiani (Diabolik e i Supereroi di Paolo Genovese), tra commedie di Natale - con Alessandro Siani, Christian De Sica (nei panni di Santa Claus) e Monica Bellucci, strega gentile nel prequel di La befana vien di notte -, e musical (il primo di Steven Spielberg, remake di West Side Story, e Sing 2). C’è anche il ritorno di Clint Eastwood con Cry Macho ed è imperdibile. IdidaalCry Macho- Ritorno a casa. Dal 2Clint Eastwood non cede di un millimetro nonostante l’età: ilè vita per il regista ...

