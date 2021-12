(Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA – “Non ho mai visto una trasmissione dove per discutere dei calcoli alla cistifellea o per una appendicite si chiami a parlare un passante. Non capisco perché su vaccini e virus Cvid, dove si muore, lesianodiche del virus e dinon. Contano solo lo show e le urla. Quando si parla di, di vita e di morte questo atteggiamento è veramente incomprensibile e sbagliato”. Lo sottolinea sui suoi canali social il presidente della Regione Lazio Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'Le trasmissioni televisive sono piene di personaggi che di Covid e medicina non sanno nulla'… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti trasmissioni

Il Fatto Quotidiano

... niente terzo mandato in politica, niente alleanze, nientetv. Amava gli insulti ... Dichiarazioni didel tenore: " Conte il punto di riferimento dei progressisti ". Poi vede le ...... in cui l'ex segretario del Pd, in un dialogo inventato dall'autore, diceva a Renzi: "... non ci vada in quelle". Ma quando il leader di Italia viva ha menzionato il nome della ...ROMA - "Non ho mai visto una trasmissione dove per discutere dei calcoli alla cistifellea o per una appendicite si chiami a parlare un passante. Non ...