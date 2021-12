WhatsApp, arriva una funzione bomba: ciò che tutti aspettavano! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare sull’attesissima funzione. A breve gli utenti potranno farlo stesso all’interno della chat. Nuovo aggiornamento in arrivo per l’applicazione (via Screenshot)WhatsApp è in continuo aggiornamento, con gli sviluppatori sempre pronti a migliorare il servizio per gli oltre due miliardi di account attivi all’interno dell’applicazione. Da mesi circola infatti una possibile introduzione delle reazioni ai messaggi, una funzione molto simile a quella di altri social di Meta come Facebook e Messanger. A breve quindi le reazioni potrebbero arrivare anche sull’app di Menlo Park. A riportare l’attesa notizia ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo. L’ultimo aggiornamento del sito riguarda la schermata che verrà utilizzata per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli sviluppatori dicontinuano a lavorare sull’attesissima. A breve gli utenti potranno farlo stesso all’interno della chat. Nuovo aggiornamento in arrivo per l’applicazione (via Screenshot)è in continuo aggiornamento, con gli sviluppatori sempre pronti a migliorare il servizio per gli oltre due miliardi di account attivi all’interno dell’applicazione. Da mesi circola infatti una possibile introduzione delle reazioni ai messaggi, unamolto simile a quella di altri social di Meta come Facebook e Messanger. A breve quindi le reazioni potrebberore anche sull’app di Menlo Park. A riportare l’attesa notizia ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo. L’ultimo aggiornamento del sito riguarda la schermata che verrà utilizzata per ...

Advertising

dfiorella2 : RT @massimo4951: Chicco ha 1 anno e mezzo,rinuncia di proprietà Si trova in provincia di Siracusa ma arriva al centro nord dopo controlli… - Esterin62237731 : RT @massimo4951: Chicco ha 1 anno e mezzo,rinuncia di proprietà Si trova in provincia di Siracusa ma arriva al centro nord dopo controlli… - tiziana83857645 : RT @massimo4951: Chicco ha 1 anno e mezzo,rinuncia di proprietà Si trova in provincia di Siracusa ma arriva al centro nord dopo controlli… - MgabriellaElle : RT @massimo4951: Chicco ha 1 anno e mezzo,rinuncia di proprietà Si trova in provincia di Siracusa ma arriva al centro nord dopo controlli… - Pocoprimadellau : RT @massimo4951: Chicco ha 1 anno e mezzo,rinuncia di proprietà Si trova in provincia di Siracusa ma arriva al centro nord dopo controlli… -