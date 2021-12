Werder Brema-Erzgebirge Aue (3 dicembre, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 2 dicembre 2021) Solo una vittoria nelle ultime sei partite di 2. Bundesliga per il Werder Brema che staziona abbastanza mestamente al decimo posto in classifica, molto lontano da dove vorrebbe essere. L’Erzgebirge Aue ha sei punti in meno ed è in piena zona retrocessione ma non era partito con le stesse ambizioni dei quattro volte campioni di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 2 dicembre 2021) Solo una vittoria nelle ultime sei partite di 2. Bundesliga per ilche staziona abbastanza mestamente al decimo posto in classifica, molto lontano da dove vorrebbe essere. L’Aue ha sei punti in meno ed è in piena zona retrocessione ma non era partito con le stesse ambizioni dei quattro volte campioni di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

LUZrossonero : RT @gippu1: @Smashdevil_19 In serie A sì! Nei top 5 campionati europei il record appartiene al peruviano Claudio Pizarro (Werder Brema) - StatusSymbol2 : @ViejoVencedor Potrebbe essere Napoli contro Werder Brema, Coppa UEFA 1989/90 - Dionisi89249966 : RT @gippu1: In #GenoaMilan Zlatan #Ibrahimovic raggiunge a quota 5 Silvio Piola (Novara) e Claudio Pizarro (Werder Brema) in testa alla cla… - gippu1 : @Smashdevil_19 In serie A sì! Nei top 5 campionati europei il record appartiene al peruviano Claudio Pizarro (Werder Brema) - GIUSPEDU : RT @gippu1: In #GenoaMilan Zlatan #Ibrahimovic raggiunge a quota 5 Silvio Piola (Novara) e Claudio Pizarro (Werder Brema) in testa alla cla… -