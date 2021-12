Volley | Santarelli riflette sulla striscia record di Conegliano | “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario | ora si punta al Mondiale per Club”

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladi vittorie consecutive dell’Imocosi è fermata a 76 dopo la sconfitta per 3-2 contro Firenze. Al termine di questa cavalcata storica che ha visto le pantere non perdere per 720 giorni consecutivi, conquistando nel percorso tutti i trofei disponibili, compresa la tanto agognata Champions League della scorsa stagione. Nel post-partita il coach Danieleha riflettuto sul percorsoe sul significato di questo: “È una sconfitta che doveva arrivare prima o poi, oggi sapevo che sarebbe stato difficile contro un’avversaria tosta e dovendo cambiare tante giocatrici per via di piccoli infortuni ed in vista delper. Bisogna fare i complimenti a queste ragazze, 76 vittorie ...