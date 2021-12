Volley Bergamo 1991, col calendario solidale raccolti 13.300 per Fondazione Cesvi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mercoledì 1 dicembre è andata in scena la Christmas Night organizzata dal Volley Bergamo 1991 al Ristorante Piajo di Nembro. Nel corso della serata è stato svelato il calendario 2022 in cui le pallavoliste hanno posato mostrando il mestiere che avrebbero voluto fare se non avessero fatto le atlete professioniste. Presenti tutti i dirigenti della nuova società bergamasca e lo staff tecnico che sono intervenuti sul palco per lo scambio degli auguri. Gli scatti fotografici realizzati in collaborazione con la Fondazione Cesvi sono stati svelati e trasformati in quadri messi all’asta durante la serata. La raccolta fondi ha raggiunto la cifra di 13.300 euro. Il ritratto di Khalia Lanier in versione “veterinaria” è stato il più richiesto, battuto a 2.500 euro. Alle spalle della statunitense ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mercoledì 1 dicembre è andata in scena la Christmas Night organizzata dalal Ristorante Piajo di Nembro. Nel corso della serata è stato svelato il2022 in cui le pallavoliste hanno posato mostrando il mestiere che avrebbero voluto fare se non avessero fatto le atlete professioniste. Presenti tutti i dirigenti della nuova società bergamasca e lo staff tecnico che sono intervenuti sul palco per lo scambio degli auguri. Gli scatti fotografici realizzati in collaborazione con lasono stati svelati e trasformati in quadri messi all’asta durante la serata. La raccolta fondi ha raggiunto la cifra di 13.300 euro. Il ritratto di Khalia Lanier in versione “veterinaria” è stato il più richiesto, battuto a 2.500 euro. Alle spalle della statunitense ...

