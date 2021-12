Virgil Abloh Day, Rockford dedica una giornata per commemorare l’artista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo la prematura scomparsa del fondatore di Off-White Virgil Abloh, Rockford, città natale dell’artista decide di dedicare una giornata per commemorare il designer. Successivamente verrà organizzata una seconda cerimonia, quando la sua famiglia sarà pronta. Il 1 dicembre sarà il Virgil Abloh Day. Un tributo ad un artista che ha rivoluzionato il mondo della moda, lavorando con e per i giovani di tutto il mondo. 1 dicembre: Virgil Abloh Day nella città natale dell’artista È d’obbligo ricordare e commemorare un artista che ha rivoluzionato il mondo della moda e dell’arte. Virgil Abloh è stato un designer e imprenditore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo la prematura scomparsa del fondatore di Off-White, città natale deldecide dire unaperil designer. Successivamente verrà organizzata una seconda cerimonia, quando la sua famiglia sarà pronta. Il 1 dicembre sarà ilDay. Un tributo ad un artista che ha rivoluzionato il mondo della moda, lavorando con e per i giovani di tutto il mondo. 1 dicembre:Day nella città natale delÈ d’obbligo ricordare eun artista che ha rivoluzionato il mondo della moda e dell’arte.è stato un designer e imprenditore ...

Advertising

Corriere : È morto Virgil Abloh, 41 anni. Il direttore artistico di Louis Vuitton stroncato dal ca... - lapoelkann_ : Ho saputo che ci ha lasciato poco fa Virgil Abloh, un amico. Non solo un grande creativo, ma una persona che ha riv… - Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 41 anni lo stilista americano Virgil Abloh, direttore artistico della collezione Uomo Luis Vuit… - tooboored : @digitaaldevil Mhh,allora,non le metterei neanch’io,però bisogna riconoscere l’importanza che ricopre questa scarpa… - NickMaraLovesMe : RT @LouisVuitton: Virgil Was Here In memoria di Virgil Abloh, Louis Vuitton rende omaggio alla vita e all'eredità di un genio creativo con… -