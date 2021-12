Violenza sulle donne, domani in Consiglio dei ministri il nuovo Ddl: verso il braccialetto elettronico agli uomini che maltrattano o molestano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriverà domani, 3 dicembre, in Consiglio dei ministri il disegno di legge contro la Violenza sulle donne. Si tratta di un pacchetto di misure a sostegno delle vittime, che va dalla protezione fino al sostegno economico. Il testo è ancora da definire nei dettagli, ma tra le misure che vengono date per certe c’è quella del braccialetto elettronico agli uomini che maltrattano, molestano o perseguitano le donne. Più in generale, l’obiettivo è quello di rafforzare gli interventi cautelari nei loro confronti e di tutelare maggiormente le vittime che decidono di denunciare gli abusi. A lavorare al pacchetto di misure sono state, in particolare, la ministra ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriverà, 3 dicembre, indeiil disegno di legge contro la. Si tratta di un pacchetto di misure a sostegno delle vittime, che va dalla protezione fino al sostegno economico. Il testo è ancora da definire nei dett, ma tra le misure che vengono date per certe c’è quella delcheo perseguitano le. Più in generale, l’obiettivo è quello di rafforzare gli interventi cautelari nei loro confronti e di tutelare maggiormente le vittime che decidono di denunciare gli abusi. A lavorare al pacchetto di misure sono state, in particolare, la ministra ...

