VIDEO Sci alpino, Marco Odermatt domina il Super-G con una prestazione stellare! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Marco Odermatt conquista la seconda vittoria della stagione e si impone nel Super-G di Beaver Creek, in Colorado. Il talentuoso svizzero classe 1997, dopo il successo in gigante nell'opening di Soelden, sale così sul gradino più alto del podio anche in velocità confermandosi probabilmente il grande favorito per la Sfera di Cristallo generale. Odermatt ha dato spettacolo sulla Birds of Prey, infliggendo distacchi abissali al resto della concorrenza e portando a casa la terza vittoria della carriera nel circuito maggiore in Super-G. Completano il podio odierno l'austriaco Matthias Mayer ed il sorprendente canadese Broderick Thompson.

