VIDEO: Disavventura per Arn Anderson, è caduto dallo stage durante l'ingresso di Cody (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ieri notte a Dynamite abbiamo assistito ad un duro Atlanta Street Fight Match tra Cody Rhodes e Andrade "El Idolo". I due non si sono risparmiati dando vita ad un match senza regole culminato nello spot finale del tavolo in fiamme con l'American Nightmare che ha eseguito una reverse DDT dalla cima del paletto ai danni del messicano. Cody, pur finendo in pieno tra le fiamme, è riuscito a schienare l'avversario portando a casa la vittoria. Nelle fase iniziali, poco prima dell'inizio del match, però, Arn Anderson è stato vittima di una caduta che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Josè prima lo aiuta e poi lo "mena" Arn Anderson, come suo solito, ha accompagnato Cody Rhodes e proprio durante l'ingresso in scena è stato vittima di una caduta che ...

