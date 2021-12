VIACONDOTTI21 e LaCapitale | una sfida per raccontare il Sud e l' Italia direttamente dal cuore di Roma

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Le nuove realtà si affiancheranno al Gruppo Pubbliemme e Diemmecom per realizzare un progetto ambizioso di respiro nazionale che va dalla comunicazione all'informazione, dalle produzioni televisive ...

Le nuove realtà si affiancheranno al Gruppo Pubbliemme e Diemmecom per realizzare un progetto ambizioso di respiro nazionale che va dalla comunicazione all'informazione, dalle produzioni televisive ...' e '' portano a Roma la ricchezza del Mezzogiorno. Dall'esigenza di una nuova narrazione del Sud alla fuga dei giovani passando per l'innovazione tecnologica e le sfide del ...‘ViaCondotti21’ e ‘LaCapitale’ portano a Roma la ricchezza del Mezzogiorno. Dall’esigenza di una nuova narrazione del Sud alla fuga dei giovani passando per l’innovazione tecnologica e le sfide del Pn ...Un taglio del nastro che sancisce un nuovo inizio, quattro sfere bianche su uno sfondo rosso e l’ambizione e la sfida di voler raccontare un Sud diverso partendo dal cuore della nazione. Parte oggi l’ ...