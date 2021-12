Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 20:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA Regione, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO. RICORDIAMO CHE PER ALLAGAMENTO RESTA CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA PALOMBARESE E VIA BELLEGRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA MALTEMPO, DOMANI 3 DICEMBRE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 5:30 DELLA COMPAGNIA LazioMAR. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA LINEA FL4 Roma-VELLETRI TRA CECCHINA E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO. RICORDIAMO CHE PER ALLAGAMENTO RESTA CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA PALOMBARESE E VIA BELLEGRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA MALTEMPO, DOMANI 3 DICEMBRE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 5:30 DELLA COMPAGNIAMAR. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA LINEA FL4-VELLETRI TRA CECCHINA E ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Casal de' Pazzi (Vigne Nuove-Monte Cervialto) - romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale, stanotte tra le 22 e le 5 chiuso il tratto della circonvallazione Nomentana, in entra… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso su: via Prenestina, tra largo Irpinia e via Collatina; via Nazionale, tra viale Luigi E… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-12-2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maltempo nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt a Roma commenta Il maltempo ha messo in ginocchio parte del Lazio. A Roma il nubifragio ha causato allagamenti e disagi alla viabilità. Le zone maggiormente colpite sono state Trionfale, Nomentana, Prenestina, Salaria. Sull'Appia i vigili del fuoco sono intervenuti per ...

Il premio Enti locali dello Smartphone d'oro 2021: trionfa Figline e Incisa Valdarno ... che oggi è stato premiato a Roma con lo Smartphone d'oro 2021, il riconoscimento annuale che l'... dai bandi alla viabilità, dagli eventi ai servizi, dalle allerte meteo alla chiusura delle strade. La ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews commenta Il maltempo ha messo in ginocchio parte del Lazio. Ail nubifragio ha causato allagamenti e disagi alla. Le zone maggiormente colpite sono state Trionfale, Nomentana, Prenestina, Salaria. Sull'Appia i vigili del fuoco sono intervenuti per ...... che oggi è stato premiato acon lo Smartphone d'oro 2021, il riconoscimento annuale che l'... dai bandi alla, dagli eventi ai servizi, dalle allerte meteo alla chiusura delle strade. La ...