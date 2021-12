Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SULLAFIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. RICORDIAMO CHE PER ALLAGAMENTO RESTA CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA PALOMBARESE E VIA BELLEGRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA LINEA FL4-VELLETRI TRA CECCHINA E LANUVIO PER UN PROBLEMA A UN PASSAGGIO A LIVELLO; BUS SOSTITUTIVI TRA CECCHINA E ...