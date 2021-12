Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 15:30 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI CONTINUA L’ONDATA DI MALTEMPO SULL’INTERA Regione, AL MOMENTO PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO. A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDO PER L’INTERA GIORNATA, ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. E PROPRIO PER ALLAGAMENTI, CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA PALOMBARESE E VIA BELLEGRA NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. ANDIAMO A VEDERE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VIENTANA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI CONTINUA L’ONDATA DI MALTEMPO SULL’INTERA, AL MOMENTO PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO. A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDO PER L’INTERA GIORNATA, ALLERTA METEO ARANCIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE, GIALLA SUL RESTANTE TERRITORIO. E PROPRIO PER ALLAGAMENTI, CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA PALOMBARESE E VIA BELLEGRA NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. ANDIAMO A VEDERE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VIENTANA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico in tilt a Roma: bomba d'acqua allaga la Capitale (Continua dopo la foto) Maltempo Roma nubifragio e allagamenti, traffico in tilt Per colpa del maltempo la viabilità è in tilt su molte strade della Capitale . Sono in programma oggi a Roma anche ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 12 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA - TERAMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOGLIATTI E LA ...

