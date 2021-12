«Vi curo ma vi disprezzo. Mi fate schifo». Lo sfogo del primario di Pesaro esaurito dai No vax (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Cerco di essere il più possibile politicamente corretto. Ma adesso non posso più farlo». Comincia così l’ultimo post contro la comunità No vax pubblicato su Facebook dal primario facente funzioni del pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro, Umberto Gnudi. «All’ennesimo caso di No vax positivo (anziano con figli No vax, strafottente cinquantenne “tanto a me non capita”, trentenne palestrato “con questo fisico non ho paura di niente”) che vuol dire più lavoro e più rischio per noi sanitari stremati, ma soprattutto meno risorse e posti letto per tutti gli altri malati, vittime innocenti di cieca stupidità, ho perso la pazienza! Non voglio più avere a che fare con voi!!!», ha scritto. E ha poi aggiunto: «Siete tra i miei amici di Facebook? Vi prego, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi. Altrimenti, appena me ne accorgo, lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) «Cerco di essere il più possibile politicamente corretto. Ma adesso non posso più farlo». Comincia così l’ultimo post contro la comunità No vax pubblicato su Facebook dalfacente funzioni del pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di, Umberto Gnudi. «All’ennesimo caso di No vax positivo (anziano con figli No vax, strafottente cinquantenne “tanto a me non capita”, trentenne palestrato “con questo fisico non ho paura di niente”) che vuol dire più lavoro e più rischio per noi sanitari stremati, ma soprattutto meno risorse e posti letto per tutti gli altri malati, vittime innocenti di cieca stupidità, ho perso la pazienza! Non voglio più avere a che fare con voi!!!», ha scritto. E ha poi aggiunto: «Siete tra i miei amici di Facebook? Vi prego, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi. Altrimenti, appena me ne accorgo, lo ...

