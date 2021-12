Vela | Mondiali Laser Radial 2021 | Talluri 19ma dopo le prime tre regate | 25ma Benini Floriani e 40ma Cattarozzi

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Prima vera giornata a Mussanah in occasione dei Campionati, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo femminile ILCA 6.l’annullamento delle gare di ieri a causa della mancanza di vento, oggi si sono disputate letre. A chiudere in vetta la prima giornata è la tedesca Julia Buesselberg, che realizza uno score di 14-2-1 (17). Dietro di lei troviamo a 30 punti a pari merito la finlandese Monica Mikkola (2-21-7) e la greca Vasileia Karachaliou (18-7-5), mentre si piazza in quarta posizione a 31 punti la campionessa olimpica in carica, la danese Anne-Marie Rindom (7-8-16). Per quanto riguarda le azzurre, ci sono da segnalare il 19° posto di Matilda, ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 01/12/1999 - Inaugurato a Dubai il Burj al-Arab: è a forma di vela e tra i più lussuosi hotel mondiali #accaddeoggi https:… - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 01/12/1999 - Inaugurato a Dubai il Burj al-Arab: è a forma di vela e tra i più lussuosi hotel mondiali #accaddeoggi https:… - AccaddeOggi : 01/12/1999 - Inaugurato a Dubai il Burj al-Arab: è a forma di vela e tra i più lussuosi hotel mondiali #accaddeoggi - fabiopozzo : Yacht Club Italiano, a #Genova arrivano gli Europei Melges 24 e i Mondiali 8mt SI Il calendario della stagione 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Mondiali

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDÌ 2 DICEMBRE ) GIOVEDÌ 2 DICEMBRE: 12.00Laser Radial, regate (non è prevista diretta tv/streaming) 13.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) - Sprint ...'Grazie alle sue performance e ai suoi risultati, il valore del team di Luna Rossa è aumentato di anno in anno, diventando non solo un riferimento ai massimi livelli velistici e sportivi, ma ...Prima vera giornata a Mussanah in occasione dei Campionati Mondiali Laser Radial 2021, validi come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo femminile ILCA 6. Do ...Lo Yacht Club Italiano è lieto di comunicare le date del calendario sportivo dell’anno 2022. Oltre a confermare tutte le classiche regate da febbraio a ottobre, il 2022 si arricchisce di ulteriori eve ...