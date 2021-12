Vecchio Faro a Fiumicino, Tavoli del Porto: “C’è un’alternativa alle navi da crociera” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fiumicino – “Veniamo a conoscenza come comitato della protocollazione di una proposta di progetto per l’area del Vecchio Faro da parte dell’azienda AvioMarinaRoma che consiste in progetto aero-navale per le isole del Mediterraneo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal comitato Tavoli del Porto, che spiega: “Questo progetto che utilizzerà le opere murarie esistenti, prevede la costruzione di un piccolo attracco per idrovolanti, la costruzione di manufatti simili ai trabucchi (bilancioni) per attività commerciali, la ristrutturazione del Faro e la sua riqualificazione con utilizzo e fruizione da parte del pubblico. Inoltre prevede la realizzazione un centro di recupero faunistico e un polo per studi universitari, il recupero dell’arenile un parco con libero accesso. Il progetto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021)– “Veniamo a conoscenza come comitato della protocollazione di una proposta di progetto per l’area delda parte dell’azienda AvioMarinaRoma che consiste in progetto aero-navale per le isole del Mediterraneo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal comitatodel, che spiega: “Questo progetto che utilizzerà le opere murarie esistenti, prevede la costruzione di un piccolo attracco per idrovolanti, la costruzione di manufatti simili ai trabucchi (bilancioni) per attività commerciali, la ristrutturazione dele la sua riqualificazione con utilizzo e fruizione da parte del pubblico. Inoltre prevede la realizzazione un centro di recupero faunistico e un polo per studi universitari, il recupero dell’arenile un parco con libero accesso. Il progetto ...

