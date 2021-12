Variante Omicron, news e mappa contagi nel mondo – Guarda (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si allunga la lista dei contagi da Variante Omicron del covid nel mondo. Dopo l’allarme in Sudafrica e Europa, i quattro casi in Italia e il primo caso negli Usa confermato ieri in California, è di oggi la notizia di un caso rintracciato anche in Grecia. Si tratta di un cittadino del Paese giunto a Creta il 26 novembre dal Sudafrica e risultato negativo al primo test rapido effettuato all’arrivo. Il responsabile dell’Organizzazione nazionale per la salute pubblica (Eody), Theoklis Zaoutis, ha spiegato che l’uomo è risultato positivo il 29 novembre, al terzo test effettuato dopo aver iniziato a lamentare sintomi sospetti all’indomani dell’arrivo in aeroporto. Oggi la conferma che si tratta di un caso di Variante Omicron. L’uomo, ha precisato Zaoutis citato dal giornale Kathimerini, è in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si allunga la lista deidadel covid nel. Dopo l’allarme in Sudafrica e Europa, i quattro casi in Italia e il primo caso negli Usa confermato ieri in California, è di oggi la notizia di un caso rintracciato anche in Grecia. Si tratta di un cittadino del Paese giunto a Creta il 26 novembre dal Sudafrica e risultato negativo al primo test rapido effettuato all’arrivo. Il responsabile dell’Organizzazione nazionale per la salute pubblica (Eody), Theoklis Zaoutis, ha spiegato che l’uomo è risultato positivo il 29 novembre, al terzo test effettuato dopo aver iniziato a lamentare sintomi sospetti all’indomani dell’arrivo in aeroporto. Oggi la conferma che si tratta di un caso di. L’uomo, ha precisato Zaoutis citato dal giornale Kathimerini, è in ...

