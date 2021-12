Variante Omicron è dominante in Sudafrica, il Giappone annulla il blocco dei voli (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Variante Omicron rilevata negli Emirati Arabi Uniti, il Canada segnala il primo caso di fauna selvatica contagiata dal coronavirus Leggi su rainews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Larilevata negli Emirati Arabi Uniti, il Canada segnala il primo caso di fauna selvatica contagiata dal coronavirus

Advertising

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - DavidPuente : La variante Omicron causata dai vaccini? Confermate le teorie di Luc Montagnier? No! È vero l’opposto - SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - Dear_Inanna_Z : RT @Liuto_: Se davvero la variante omicron fosse blanda, la decisione più responsabile sarebbe quella di lasciarla circolare tra la popolaz… - SkyTG24 : Israele chiude a Omicron col vaccino: reportage nel Paese tra i più immunizzati al mondo -