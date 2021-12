Valerio Scanu | che fine ha fatto | Il cantante mascherato e il lutto

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Vi ricordate, chehadopo il secondo posto ad Amici e aver vinto Sanremo: Ile il. Classe 1990, giunto secondo ad Amici una dozzina di anni fa,è stato per diversi anni sulla cresta dell’onda, quindi di lui si sono lentamente perse le tracce, salvo alcuni importanti ritorni. Ilsardo ebbe il picco massimo di successo nel 2010, con la sua vittoria più importante. (Facebook)Infatti, in quell’anno ha vinto un po’ a sorpresa il Festival di Sanremo, portando in gara il brano “Per tutte le volte che…”. Inizialmente scartato nella seconda serata del festival dalla giuria demoscopica, il brano venne poi ripescato e ottenne il successo ...

Advertising

altrogiornorai1 : .@Valerio_Scanu ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - Valerio_Scanu : Vedere #TheVoiceSenior e capire che c’è ancora speranza nella musica perché esiste ancora chi canta bene veramente - altrogiornorai1 : RT @Ema_poet: Ero già una iena ?? @Valerio_Scanu #OggiEUnAltroGiorno - Ema_poet : Ero già una iena ?? @Valerio_Scanu #OggiEUnAltroGiorno - itp_lucy : RT @altrogiornorai1: .@Valerio_Scanu ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #2d… -

Ultime Notizie dalla rete : Valerio Scanu

: il padre Tonino morto per Covid a 64 anni Tonino, padre del cantante, è morto per Covid lo scorso dicembre 2020 . Dipendente comunale, 64 anni, è stato ricoverato un mese ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio!: chi è, età, carriera canzoniè nato a La Maddalena il 10 aprile del 1990 ed è un noto cantante e personaggio televisivo. Dopo alcune ...Valerio Scanu ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 2 dicembre 2021, il salotto televisivo del pomeriggio di ...Roma - Lunedì 6 dicembre , alle ore 21, sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica torna Valerio Scanu con il consueto concerto di Natale dal titolo E sarà Natale . Il concerto ...