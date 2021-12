Vaccino covid, oltre 430mila somministrazioni in 24 ore: più di 30mila le prime dosi (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - ''Sono 430.614 le somministrazioni di Vaccino" anti-covid "effettuate a livello nazionale nella giornata di ieri, che ha visto il superamento del target giornaliero di 400mila indicato dalla Struttura Commissariale per le prime tre giornate di dicembre. In particolare, le prime dosi sono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde somministrazioni (cicli primari completati), mentre le dosi addizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325''. Lo comunica la struttura commissariale all'emergenza covid di Francesco Figliuolo. ''I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di vaccini a mRNA, stimati in oltre 20 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - ''Sono 430.614 ledi" anti-"effettuate a livello nazionale nella giornata di ieri, che ha visto il superamento del target giornaliero di 400mila indicato dalla Struttura Commissariale per letre giornate di dicembre. In particolare, lesono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde(cicli primari completati), mentre leaddizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325''. Lo comunica la struttura commissariale all'emergenzadi Francesco Figliuolo. ''I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di vaccini a mRNA, stimati in20 ...

