Vaccino Covid minori, ok dell’Aifa per la fascia 5-11: si parte il 16 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo l’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla somministrazione del Vaccino Covid anche ai minori nella fascia tra 5 e 11 anni, arriva anche l’indicazione della struttura commissariale che fissa l’inizio della somministrazione per i bambini dal 16 dicembre, con 1,5 milioni di dosi che saranno incrementate a gennaio. Per le somministrazioni sarà utilizzato il siero Pfizer, in una formulazione specifica per bambini e a un terzo della dose per adulti. Gli studi sui quali si è basata l’Agenzia affermano che il siero sui bambini ha un alto livello di efficacia e non si evidenziano problemi in termini di sicurezza. La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa, ha osservato – in base a quanto riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia – che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo l’ok dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla somministrazione delanche ainellatra 5 e 11 anni, arriva anche l’indicazione della struttura commissariale che fissa l’inizio della somministrazione per i bambini dal 16, con 1,5 milioni di dosi che saranno incrementate a gennaio. Per le somministrazioni sarà utilizzato il siero Pfizer, in una formulazione specifica per bambini e a un terzo della dose per adulti. Gli studi sui quali si è basata l’Agenzia affermano che il siero sui bambini ha un alto livello di efficacia e non si evidenziano problemi in termini di sicurezza. La Commissione Tecnico Scientifica, ha osservato – in base a quanto riportato dal comunicato stampa dell’Agenzia – che “sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia ...

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - Agenzia_Ansa : Dopo essere finito in terapia subintensiva per complicanze legate al Covid, si ricrede e dice 'sì' al vaccino anche… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Covid, vaccino ai bambini. Il presidente della commissione tedesca Stiko: “Non vaccinerei i miei figli”. Trotta (Aifa)… - massimopiazza3 : RT @JacobinItalia: Mentre la diffusione delle varianti del Covid dimostra il fallimento della cura affidata ai meccanismi di mercato, il si… -