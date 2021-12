Vaccino covid bambini 5-11 anni, via da 16 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Vaccino covid per i bambini della fascia 5-11 anni sarà somministrato a partire dal 16 dicembre 2021. Lo annuncia la struttura del commissario all’emergenza covid, il generale Francesco Figliuolo. ”Con la recente approvazione dell’Aifa circa l’utilizzo del Vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di altre 1,5 milioni di dosi pediatriche di Vaccino mRna -Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni/Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilper idella fascia 5-11sarà somministrato a partire dal 162021. Lo annuncia la struttura del commissario all’emergenza, il generale Francesco Figliuolo. ”Con la recente approvazione dell’Aifa circa l’utilizzo delper la fascia di età 5-11, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione adi altre 1,5 milioni di dosi pediatriche dimRna -Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni/Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei ...

