Vaccino Covid ai bambini 5-11 anni: dalla prenotazione alle date, la guida (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le somministrazioni del Vaccino Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni partiranno a fine dicembre, e saranno effettuate con doppia puntura a distanza di tre settimane l’una dall’altra, ma con dosaggio ridotto a un terzo rispetto a quello degli adulti. Non si discute di obbligo Leggi su corriere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le somministrazioni delaitra i 5 e gli 11partiranno a fine dicembre, e saranno effettuate con doppia puntura a distanza di tre settimane l’una dall’altra, ma con dosaggio ridotto a un terzo rispetto a quello degli adulti. Non si discute di obbligo

Advertising

Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - pasqualelau : RT @Anna302478978: Mio figlio non ha avuto il covid, nè altri problemi di salute, stava benissimo fino a martedì scorso, ovvero fino a quan… - AMoglioni : RT @Anna302478978: Mio figlio non ha avuto il covid, nè altri problemi di salute, stava benissimo fino a martedì scorso, ovvero fino a quan… -