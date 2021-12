Vaccino anti Covid 19 ai bambini: si parte giovedì 16 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Vaccino anti Covid 19 ai bambini da 5 a 11 anni: ufficializzata la data di avvio delle somministrazioni. De Luca: “Coinvolgeremo i pediatri e partiremo il prima possibile. Luoghi dedicati per i piccoli e le famiglie”. La somministrazione del Vaccino anti Covid 19 per i bambini da 5 a 11 anni partirà da giovedì 16 Leggi su 2anews (Di giovedì 2 dicembre 2021)19 aida 5 a 11 anni: ufficializzata la data di avvio delle somministrazioni. De Luca: “Coinvolgeremo i pediatri e partiremo il prima possibile. Luoghi dedicati per i piccoli e le famiglie”. La somministrazione del19 per ida 5 a 11 anni partirà da16

Advertising

chiellini : Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di pr… - Agenzia_Ansa : Aifa: il vaccino anti covid per i bambini è efficace e senza eventi gravi. Studio su 3000 bimbi, per ora non ci son… - fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha… - IM_Cisalpino : RT @chiellini: Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione… - LorenzoPuliga : RT @chiellini: Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione… -