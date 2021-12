Vaccino ai bambini | l’annuncio di Figliuolo | si parte il 16 dicembre con 1 | 5 milioni di dosi

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Sarà il prossimo 16il giorno del via alla somministrazione di Pfizer aidai 5 agli 11 anni. Lo fa sapere – dopo l’approvazione dell’Agenzia italiana del farmaco arrivata mercoledì – la struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo, che comunica di aver “programmato la distribuzione adi 1,5dipediatriche di”, che saranno rese disponibili a partire dal 15, “in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome siano in grado di procedere alla vaccinazione deia partire dal giorno 16?. Il milione e mezzo di, aggiunge il commissario, rappresentano “una prima tranche che sarà poi integrata a ...

L'annuncio di Figliuolo: a dicembre 1,5 milioni di dosi pediatriche Ilcovid per idella fascia 5 - 11 anni sarà somministrato a partire dal 16 dicembre 2021 . Lo annuncia la struttura del commissario all'emergenza covid, il generale Francesco Figliuolo. ...Ore 12.09 - Figliuolo: dal 16 dicembre via alla somministrazione delaiLa vaccinazione pediatrica partirà dal prossimo 16 dicembre. Lo annuncia la struttura commissariale presieduta ...In occasione di una conferenza stampa sull'emergenza Covid, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che "fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato ma è tempo ...Ieri è stato dato il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi del vac ...