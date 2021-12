Vaccino ai bambini | dosi in arrivo dal 13 dicembre | chi può fare le due iniezioni? Coinvolti pediatri e farmacie

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - La7tv : #lariachetira La virologa Maria Rita #Gismondo: 'Il rischio è che i bambini contagino i nonni? Allora costringiamo… - ilpost : AIFA ha approvato la somministrazione del vaccino ai bambini - VincenzoAlori : RT @FabrizioChiodo: Finalmente... Ricordo, a chi ha preso in giro il lavoro svolto a Cuba, con 'aspetta e spera', 'rum nelle vene', che Cu… - AndreaAsilo : RT @klaudiu54673449: “Lei ha parlato con i genitori dei bambini morti dopo il vaccino?”. Merlino: “Vado in pubblicità” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini

OK AL5 - 11 ANNI Ieri è arrivato l'ok definitivo dell'Aifa per ilpediatrico riservato aitra i 5 e gli 11 anni. Difficile partire prima di metà dicembre, ma si conta di ..."È stato fin da subito evidente ? racconta ? che la buona notizia dell'arrivo delper isarebbe stata accompagnata da preoccupazioni e incertezze all'interno delle famiglie". Questo ...Ha suscitato una certa curiosità il professor Carlo Stassano nella sua presa di posizione riguardo la combattuta questione dei vaccini. Ogni giorno della settimana la sua Atletica Interflumina accogli ...La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Pfizer per la fascia di età 5-11 anni, con una dose ridotta ...