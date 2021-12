Vaccino ai bambini (con Pfizer) dal 13 dicembre: prenotazioni, rischi-benefici, modalità. La guida completa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le dosi, che contengono un terzo del Vaccino rispetto agli adulti, arriveranno il 13 dicembre. La vaccinazione dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni comincerà prima di Natale.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le dosi, che contengono un terzo delrispetto agli adulti, arriveranno il 13. La vaccinazione deidi età compresa tra 5 e 11 anni comincerà prima di Natale....

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - ilpost : AIFA ha approvato la somministrazione del vaccino ai bambini - La7tv : #lariachetira La virologa Maria Rita #Gismondo: 'Il rischio è che i bambini contagino i nonni? Allora costringiamo… - DamatoRicardo : RT @ilcupo_m: “Lei ha parlato con i genitori dei bambini morti dopo il vaccino?”. Merlino: “Vado in pubblicità” ?@myrtamerlino? c’è mancat… - Straccia2 : RT @Linkiesta: Il direttore del Bambin Gesù assicura che il vaccino non ha nessuna controindicazione per i più piccoli -