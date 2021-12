Vaccini per i bambini dal 16 dicembre. In arrivo negli hub 1,5 milioni di dosi Pfizer pediatriche. Figliuolo: “Prima tranche che sarà poi integrata a gennaio” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dal 16 dicembre sarà possibile somministrare, su base volontaria, il vaccino anti-Covid anche ai bambini nella fascia 5-11 anni come ha stabilito ieri l’Aifa (leggi l’articolo). Mentre sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale nella giornata dell’1 dicembre (qui il report), che ha visto il superamento del target giornaliero di 400 mila indicato dalla Struttura Commissariale per le prime tre giornate del mese. In particolare, le prime dosi sono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde somministrazioni (cicli Primari completati), mentre le dosi addizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325. I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dal 16possibile somministrare, su base volontaria, il vaccino anti-Covid anche ainella fascia 5-11 anni come ha stabilito ieri l’Aifa (leggi l’articolo). Mentre sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale nella giornata dell’1(qui il report), che ha visto il superamento del target giornaliero di 400 mila indicato dalla Struttura Commissariale per le prime tre giornate del mese. In particolare, le primesono state 30.286, a fronte di 26.003 seconde somministrazioni (cicliri completati), mentre leaddizionali/booster hanno raggiunto quota 374.325. I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di ...

