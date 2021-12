Vaccini, Figliuolo: "Al via somministrazione ai bambini dal 16 dicembre" (Di giovedì 2 dicembre 2021) In arrivo il 15 circa un milione e mezzo di dosi. Le Regioni intanto organizzano hub dedicati ai più piccoli Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) In arrivo il 15 circa un milione e mezzo di dosi. Le Regioni intanto organizzano hub dedicati ai più piccoli

