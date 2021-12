Vaccini anti Covid tra i 5 e gli 11 anni, il primario di Pediatria: 'E' sicuro ed efficace' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stamattina è intervenuto a Etg+Today il primario di Pediatria dell' ospedale Sant'Anna, Angelo Selicorni : 'E' sicuro ed efficace, lo dimostrano i numeri'. Leggi su espansionetv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stamattina è intervenuto a Etg+Today ildidell' ospedale Sant'Anna, Angelo Selicorni : 'E'ed, lo dimostrano i numeri'.

Advertising

WRicciardi : I leader mondiali della sanità pubblica chiedono la sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid: “Non c’è pos… - DavidPuente : I vaccini anti Covid provocano danni neurologici secondo un report del British Medical Journal? No! È una bufala! - NicolaPorro : La marcia indietro dell’Ue sul Natale buonista, la petizione di Travaglio anti Cav e il finanziamento pubblico anch… - infoiteconomia : Greggio cede oltre il 2% su nervosismo dopo commenti su efficacia vaccini anti-covid - - TiberioSari : RT @ParcodiGiacomo: Il cardinal Burke ha vinto il covid, sta meglio ed è tornato a celebrare la Messa in pubblico. La sua critica ai vaccin… -