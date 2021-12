Vaccini ai bambini. Garattini: «C'è tempo per pensare. La priorità sono i 50enni» (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino contro il Covid per i bambini della fascia 5-11 anni. Una decisione che sta scatenando non poche polemiche tra i genitori preoccupati per gli effetti del vaccino sui loro figli. Tra cui genitori vaccinati ma che hanno comunque dubbi sugli effetti del vaccino somministrato in questa fascia di età. «È molto importante ricordare che abbiamo ancora molti 50enni che non sono vaccinati e questa dovrebbe essere la priorità ossia quella di vaccinare prima i soggetti più a rischio e dopo pensare anche alle vaccinazioni dei bambini» raccomanda Silvio Garattini scienziato e farmacologo presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri” Cosa ne pensa del via libera di Aifa alla vaccinazione ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino contro il Covid per idella fascia 5-11 anni. Una decisione che sta scatenando non poche polemiche tra i genitori preoccupati per gli effetti del vaccino sui loro figli. Tra cui genitori vaccinati ma che hanno comunque dubbi sugli effetti del vaccino somministrato in questa fascia di età. «È molto importante ricordare che abbiamo ancora moltiche nonvaccinati e questa dovrebbe essere laossia quella di vaccinare prima i soggetti più a rischio e dopoanche alle vaccinazioni dei» raccomanda Silvioscienziato e farmacologo presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri” Cosa ne pensa del via libera di Aifa alla vaccinazione ...

nzingaretti : Nel #Lazio vaccini anti-#covid per i bambini di 5-11 anni. Si parte il #13dicembre. Per prenotarsi in uno degli hub… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - RobertoBurioni : Sui vaccini per i bambini 1) attendiamo serenamente l'approvazione di AIFA 2) teniamo conto che negli USA hanno g… - follettoonip : RT @danielebanfi83: No ma... I vaccini nei bambini non servono. Non fanno la malattia e non finiscono in ospedale. Credici. #COVID19 #vacci… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Vaccini a 5-11 anni, Villani: 'Anche ai bambini riconosciuto il diritto di essere vaccinati'. Il presidente della… -