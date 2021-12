Uomini e Donne anticipazioni 2 dicembre: torna protagonista del dating show il trono classico, a chi toccherà? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il trono classico è già stato protagonista della puntata del primo dicembre di Uomini e Donne. Roberta Ilaria Giusti ha raccontato al pubblico la sua riappacificazione con Samuele Carniani e ha provato a far ragionare anche Luca Salatino. Il corteggiatore romano, alla fine, si è sciolto in un pianto e si è scusato con la tronista. Pace fatta! Anche Andrea Nicole Conte è stata in parte protagonista dello scorso episodio del dating show, perché è stata letta in puntata una lettera per lei di Ciprian Aftim. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella puntata del 2 dicembre, potrebbe essere nuovamente protagonista il trono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilè già statodella puntata del primodi. Roberta Ilaria Giusti ha raccontato al pubblico la sua riappacificazione con Samuele Carniani e ha provato a far ragionare anche Luca Salatino. Il corteggiatore romano, alla fine, si è sciolto in un pianto e si è scusato con la tronista. Pace fatta! Anche Andrea Nicole Conte è stata in partedello scorso episodio del, perché è stata letta in puntata una lettera per lei di Ciprian Aftim. Secondo ledinella puntata del 2, potrebbe essere nuovamenteil...

Advertising

brandobenifei : La situazione al confine tra #Polonia e #Bielorussia è drammatica. Con @pfmajorino e @bartolopietro1 abbiamo visto… - TeresaBellanova : In 10 mesi, sono 1.017 le donne e gli uomini morti sul #lavoro, un record indegno di un Paese civile, che dice una… - Pontifex_it : Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per… - JustAMinute__ : @mikytooday1 Il problema degli uomini non sono le mamme, sono le donne in generale ?? Ngiò!(?) ?????? - youfokingloser : RT @LorenaENNE: Alex:”non è Masterchef” Carmen:”non è né uomini e donne né Masterchef” #GFvip -