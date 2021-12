United Rugby Championship: Benetton, a Edimburgo cercando conferme (Di giovedì 2 dicembre 2021) Settima giornata dell’United Rugby Championship e appuntamento in Scozia per la Benetton Treviso. Con i match in Sudafrica rinviati causa Covid, dunque, sono i biancoverdi l’unica formazione italiana in campo nel weekend e venerdì sera alle 20.35 scenderanno in campo al Murrayfield contro l’Edimburgo. Treviso è reduce dal successo a tempo scaduto sull’altra scozzese, i Glasgow Warriors, lo scorso weekend a Monigo e Lamaro e compagni sono tornati alla vittoria dopo tre sconfitte, salendo a 16 punti in classifica, all’ottavo posto. Terzi, con 23 punti, gli scozzesi dell’Edimburgo, che hanno una vittoria in più rispetto ai veneti, ma anche un pareggio e una sola sconfitta in questo avvio di stagione. La Benetton Treviso fino a ora ha dimostrato da un lato di poter ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Settima giornata dell’e appuntamento in Scozia per laTreviso. Con i match in Sudafrica rinviati causa Covid, dunque, sono i biancoverdi l’unica formazione italiana in campo nel weekend e venerdì sera alle 20.35 scenderanno in campo al Murrayfield contro l’. Treviso è reduce dal successo a tempo scaduto sull’altra scozzese, i Glasgow Warriors, lo scorso weekend a Monigo e Lamaro e compagni sono tornati alla vittoria dopo tre sconfitte, salendo a 16 punti in classifica, all’ottavo posto. Terzi, con 23 punti, gli scozzesi dell’, che hanno una vittoria in più rispetto ai veneti, ma anche un pareggio e una sola sconfitta in questo avvio di stagione. LaTreviso fino a ora ha dimostrato da un lato di poter ...

Ultime Notizie dalla rete : United Rugby Pettinelli: 'Sogno il Sei Nazioni e mi rilasso con il golf' Titolare in cinque dei sei match disputati in United Rugby Championship dal Benetton, Pettinelli ha sempre offerto un grande contributo in entrambe le fasi. Tante le voci statistiche che testimoniano ...

Variante Omicron, i rugbisti delle Zebre di Parma in isolamento dopo il viaggio in Sudafrica I rugbisti - 30, più 13 dirigenti - erano atterrati a Cape Town mercoledì mattina per partecipare allo United Rugby Championship, torneo tra atleti italiani, gallesi, irlandesi e, ovviamente, ...

Manchester United-Arsenal: presentazione della partita e pronostico Dopo l'annuncio di Ralf Rangnick come nuovo allenatore ad interim, lo United cerca una vittoria per svoltare in campionato, dove la situazione non è delle più rosee.

